Visite du Moulin Marandet Bonnevaux
Visite du Moulin Marandet Bonnevaux jeudi 18 juin 2026.
Bonnevaux
Visite du Moulin Marandet
Moulin Scierie Marandet Bonnevaux Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:30:00
fin : 2026-09-17 16:30:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24
Visite commentée de ce moulin du XVème siècle aménagé en 1902 en scierie, puis transformé en ferme en 1962. Venez découvrir la partie troglodyte (four, meules et turbines de la scierie). Didier Cuche son propriétaire, restaure et remet en service ce patrimoine familial dont il ne restait pas grand chose et c’est fait avec amour et passion ! Retrouver les pièces mécaniques manquantes, refaire les axes en bois et bien d autres choses, dégager des tonnes de gravats …
Visite possible également sur rendez-vous. .
Moulin Scierie Marandet Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 31 21 02 moulinscieriemarandet@orange.fr
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English : Visite du Moulin Marandet
L’événement Visite du Moulin Marandet Bonnevaux a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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