Visite du Musée Curie en LSF : une exploration accessible du patrimoine scientifique, Musée Curie, Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Curie · Paris
Informations pratiques
Visite du Musée Curie en LSF : une exploration accessible du patrimoine scientifique Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée Curie Paris
Destinée aux personnes sourdes et malentendantes de 15 ans et plus, nombre limité de places. Réservations possibles dès le 1er septembre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Partez sur les traces de l’histoire de l’Institut du Radium à travers une visite guidée en LSF, menée par une médiatrice scientifique LSF. Du développement de la radioactivité à ses applications médicales, explorez les contributions majeures de Marie et Pierre Curie, Frédéric et Irène Joliot-Curie, ainsi que de leurs collaborateurs et collaboratrices. Cette visite vous plonge dans un lieu emblématique de la science du XXe siècle. Une expérience inclusive, enrichissante et immersive, conçue spécialement pour les publics sourds ou malentendants.
Musée Curie 1 Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 0156245553 https://musee.curie.fr [{« type »: « link », « value »: « https://musee.curie.fr/reservation »}] Musée d’Histoire dans l’ancien laboratoire de Marie Curie, proposant des expositions sur la radioactivité et l’oncologie. M7 Place-Monge RER B Luxembourg
Visite commentée en LSF
Sacha Lenormand/Musée Curie
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