Visite du musée d’art brut Benjamin Pailhas au Bon Sauveur d’Alby, Fondation Bon Sauveur Alby, Albi

Informations pratiques

Visite du musée d’art brut Benjamin Pailhas au Bon Sauveur d’Alby 19 et 20 septembre Fondation Bon Sauveur Alby Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte du musée et de la collection du Dr Benjamin Pailhas

Découvrez une collection exceptionnelle de 864 œuvres collectées par le Dr Benjamin Pailhas, psychiatre à l’asile du Bon Sauveur au début du XXᵉ siècle.

Réalisées entre 1900 et 1936 par au moins vingt-six patients internés, ces œuvres témoignent d’une créativité spontanée, sans formation artistique préalable. Apparentée au courant de l’art brut, la collection réunit des objets sculptés, des outils, des dessins, des cahiers d’écoliers, des lettres et des cahiers de broderies collées.

Présentées dans des vitrines sur pieds et des vitrines murales, les œuvres révèlent une grande diversité de matériaux : pierre calcaire, bois, os, papier, mie de pain, cire, chiffon ou encore cordes.

Installé dans les caves du château du Lude, ancienne résidence des évêques restaurée en 2004, le musée accueille depuis 2008 la collection du Dr Pailhas. Ouvert au public à certaines dates et sur rendez-vous depuis 2011, il est géré par l’association APAPA, Association Psychiatrie Art Patrimoine Albigeois.

Plusieurs œuvres de cette collection asilaire unique ont été présentées dans de grands musées, notamment au musée des Abattoirs à Toulouse, au LaM à Villeneuve-d’Ascq, à la Collection de l’Art Brut à Lausanne, au musée Reina Sofía à Madrid, au CCCB de Barcelone et à l’American Folk Art Museum de New York.

Fondation Bon Sauveur Alby 7 rue Lavazière, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33 6 11 57 89 30 En entrant dans la Fondation Bon Sauveur d’Alby, depuis la rue Lavazière, par la porte monumentale coiffée d’un tympan représentant Jésus bénissant des enfants, ou depuis le boulevard du Lude, le visiteur est immédiatement saisi par l’ampleur des bâtiments et l’harmonie du site.

Ici, point d’austérité : les perspectives s’ouvrent sur des parterres soignés, qui mettent en valeur la beauté de l’ensemble architectural. En déambulant le long des allées, on découvre, depuis l’entrée administrative de l’établissement, l’entrée de l’actuelle maison de retraite, non visitable, prolongée par son magnifique cloître, visible depuis la chapelle.

Ce bâtiment est couronné d’une balustrade en pierre de taille, ponctuée à chaque extrémité d’un socle surmonté d’un vase de pierre finement sculpté. Le parcours se poursuit entre différents bâtiments emblématiques, parmi lesquels la rotonde et les anciens édifices de la fondation, avant d’arriver au château du Lude. En contrebas se trouve le musée d’art asilaire, apparenté à l’art brut.

Face au château se dressent la grande chapelle et le cloître, ouverts au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Visite gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine dans le respect des lieux (nous sommes dans l’enceinte d’un hôpital psychiatrique toujours en activité)

Découverte du Musée et de la collection des 864 œuvres collectées par le Dr Benjamin Pailhas . Exposition dans diverses vitrines sur pieds (pour les cahiers et dessins ) et dans les vitrines murales …

©APAPA(HB)