Visite du musée de la Filature, Musée de la filature des Calquières, Langogne

Informations pratiques

Visite du musée de la Filature Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Musée de la filature des Calquières Lozère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

De la toison au fil, laissez-vous guider à travers un ensemble unique de machines du XIXᵉ siècle qui façonnent la laine selon les méthodes traditionnelles. Actionnées par une remarquable roue à aubes et la force de l’eau, elles témoignent avec authenticité du savoir-faire industriel d’autrefois et de la magie de l’énergie hydraulique.

Musée de la filature des Calquières Rue des Calquières, 48300 Langogne Langogne 48300 Lozère Occitanie 04 66 69 25 56 http://www.musee-lozere.com Lieu d’art et de traditions populaires, le musée vous plonge dans le monde de la laine à travers les métiers d’autrefois : cardeurs, fileuses, tisserands, teinturiers, pareurs de draps ou commissionnaires…

Avec le Monde de Filaine, entrez dans un monde d’histoires et d’émotions, au fil de l’eau. Découvrez la plus ancienne filature de France, longée par le canal qui entraîne à la force de l’eau la grande roue du moulin. Petits et grands partent à la découverte de la transformation de la laine du mouton à l’écheveau prêt à tricoter ; les animateurs vous déroulent le fil de l’histoire… Une belle visite interactive, ludique et historique.

De la toison au fil, vous vous laisserez guider au rythme d’un ensemble unique de machines du XIXème siècle, qui façonnent la laine à l’ancienne, le tout actionné par une superbe roue à aubes, et la…

©filaturedescalquieres