Visite du musée de l’informatique de Grenoble, Aconit – association pour un conservatoire de l’informatique et de la télématique, Grenoble

samedi 19 septembre 2026 · Aconit - association pour un conservatoire de l'informatique et de la télématique · Grenoble

Informations pratiques

Visite du musée de l’informatique de Grenoble 19 et 20 septembre Aconit – association pour un conservatoire de l’informatique et de la télématique Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Redécouvrez grâce à cette visite, l’histoire de l’informatique depuis les premières machines à calculer mécaniques, les cartes perforées, les grands systèmes, les mini et micro-ordinateurs.

Un voyage à travers le XXème siecle.

La visite se termine par un ensemble de démonstration, ateliers et rétrogaming.

Découvrez également le collectif pour un musée de l’informatique : https://www.alpha-num.org/

Aconit – association pour un conservatoire de l’informatique et de la télématique 12 rue Joseph Rey 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 48 43 60 http://www.aconit.org https://www.facebook.com/AconitGrenoble [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/aconit/evenements/journees-europeenne-du-patrimoine »}, {« type »: « link », « value »: « https://aconit.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 76 48 43 60 »}, {« type »: « email », « value »: « info@aconit.org »}] [{« link »: « https://www.alpha-num.org/ »}] Aconit est une association fondée en 1985 dont le but est la sauvegarde et la valorisation du patrimoine informatique, grâce à des collections uniques de matériels, logiciels et documents retraçant l’histoire de l’informatique, du boulier jusqu’à nos jours. Des machines de l’époque pionnière, gros calculateurs des années 50, notamment de Grenoble, font l’originalité de ces collections.

Redécouvrez grâce à cette visite, l’histoire de l’informatique depuis les premières machines à calculer mécaniques, les cartes perforées, les grands systèmes, les mini et micro-ordinateurs.

©Aconit