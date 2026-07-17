Visite du musée de Vierzon, Musée de Vierzon, Vierzon

Informations pratiques

Visite du musée de Vierzon 19 et 20 septembre Musée de Vierzon Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au fil de votre visite, découvrez les savoir-faire qui ont façonné la ville à travers les collections de céramique, de verre et de machinisme agricole, ainsi qu’un ensemble exceptionnel d’objets et de modèles réduits consacrés au chemin de fer.

Musée de Vierzon 11 Rue de la Société Française, 18100 Vierzon, France Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 0248711094 http://www.ville-vierzon.fr/musee.html Le musée prend place au sein du site historique de la Société Française-CASE, face aux anciens ateliers thermiques du bas (fonderie, chaudronnerie) protégés au titre des monuments historiques. Il est installé dans les locaux de cet établissement renommé qui a produit jusqu’en 1995 du matériel agricole réputé (locomobiles, batteuses, etc..) dont les fameux tracteurs Société Française Vierzon (SFV) puis des engins de travaux publics.

Les ateliers thermiques du bas (fonderie, chaudronnerie) ont été construits par module au gré des besoins et de la croissance de l’entreprise entre 1908 et 1924. Il s’agit d’ateliers couverts par des charpentes métalliques comportant des poutres en treillis. Le souci d’une présentation de qualité s’exprime par les détails décoratifs des pignons de fer et les motifs dessinés par la brique colorée des murs des petites halles. Parking à proximité

Plongez au cœur de deux siècles d’histoire industrielle et ferroviaire de Vierzon.

©Thierry Martroux