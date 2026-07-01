Visite du musée des minéraux de Sorbonne Université, Collection de minéraux de Sorbonne Université – Patio 14-25, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Collection de minéraux de Sorbonne Université - Patio 14-25 · Paris
Informations pratiques
Visite du musée des minéraux de Sorbonne Université Samedi 19 septembre, 13h00 Collection de minéraux de Sorbonne Université – Patio 14-25 Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
La collection de minéraux de Sorbonne Université ouvre une nouvelle fois ses portes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et vous propose de découvrir les collections en visite libre ou en visite commentée à la demande autour des collections permanentes.
Collection de minéraux de Sorbonne Université – Patio 14-25 4 place Jussieu 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France https://www.ihp.fr/fr/agenda/journee-europeenne-du-patrimoine-rencontre-itineraire-dune-oeuvre-geometrique-le-rulpidon Musée universitaire ouvert à tous du mardi au samedi de 13h à 18h. Métro : lignes 7 et 10 (station Jussieu)
Bus : lignes 67 et 89 (arrêt Jussieu)
Visite commentée
© Sorbonne Université
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