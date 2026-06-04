Visite du musée des Sapeurs-Pompiers Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique Nantes
Visite du musée des Sapeurs-Pompiers Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique Nantes dimanche 20 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Visite libre, sans réservation. Tout public
Pour les journées européennes du patrimoine, venez découvrir notre nouvelle exposition consacrée au sport chez les sapeurs-pompiers.Des animations sont prévues le matin et l’après-midi.
Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Restitution des travaux d’ateliers des élèves du Théâtre la Ruche, Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, Nantes 4 juin 2026
- Visite de la Chaufferie Malakoff :, Chaufferie Malakoff, Nantes 4 juin 2026
- Bonjour Voisins ! : votre rendez-vous avec l’ORPAN, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes 4 juin 2026
- Journée mondiale de la SEP – Échanges avec les chercheurs de l’Inserm, Mercure Hôtel – Gare de Nantes, Nantes 4 juin 2026
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes 4 juin 2026