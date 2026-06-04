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Visite du musée des Sapeurs-Pompiers Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique Nantes

Visite du musée des Sapeurs-Pompiers Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique Nantes

Visite du musée des Sapeurs-Pompiers Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique Nantes dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique

Adresse : 37 rue maréchal Joffre, 44000 nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Visite libre, sans réservation.

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Visite libre, sans réservation. Tout public 

Pour les journées européennes du patrimoine, venez découvrir notre nouvelle exposition consacrée au sport chez les sapeurs-pompiers.Des animations sont prévues le matin et l’après-midi.

Musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique Nantes 44000


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