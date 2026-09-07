Visite du Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine », Musée du 5 juin 1944, Tourcoing

Informations pratiques

Visite du Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine » 19 et 20 septembre Musée du 5 juin 1944 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite découverte d’un ancien blockhaus transformé en musée

En autonomie

Samedi de 14h à 18h

Dimanche de 9h à 18h

Sans réservation

Musée du 5 juin 1944 avenue la Marne 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Visite découverte d’un ancien blockhaus transformé en musée

© DR