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Visite du Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine », Musée du 5 juin 1944, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Musée du 5 juin 1944 · Tourcoing

Visite du Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine », Musée du 5 juin 1944, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du 5 juin 1944
Adresse
avenue la Marne 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite du Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine » 19 et 20 septembre Musée du 5 juin 1944 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite découverte d’un ancien blockhaus transformé en musée
En autonomie

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 18h
Sans réservation

Musée du 5 juin 1944 avenue la Marne 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France
Visite découverte d’un ancien blockhaus transformé en musée

© DR

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