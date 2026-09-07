AGENDA · Tourcoing
Visite du Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine », Musée du 5 juin 1944, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Musée du 5 juin 1944 · Tourcoing
Informations pratiques
Visite du Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine » 19 et 20 septembre Musée du 5 juin 1944 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite découverte d’un ancien blockhaus transformé en musée
En autonomie
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 18h
Sans réservation
Musée du 5 juin 1944 avenue la Marne 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France
Visite découverte d’un ancien blockhaus transformé en musée
© DR
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