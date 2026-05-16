Visite du musée du Bailliage, Musée du Bailliage, Rouffach

Informations pratiques

Visite du musée du Bailliage 19 et 20 septembre Musée du Bailliage Haut-Rhin

Premier étage de l’ancienne halle aux blés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Musée du Bailliage qui abrite les richesses artistiques et archéologiques de l’ancienne capitale du Haut-Mundat et de son Bailliage.

La première salle propose un parcours chronologique depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’époque mérovingienne et l’essor de la cité de Rouffach au Moyen Âge central.

Puis, les visiteurs sont invités, dans la salle 2, à découvrir deux sites emblématiques de la cité épiscopale : l’ancien couvent et l’église des Récollets, et l’église Notre-Dame de l’Assomption. Une partie de cette salle est également consacrée à l’urbanisme et aux arts et traditions populaires, avec notamment un espace consacré au projet « Rubiacum », une étude du bâti ancien menée par les Universités de Strasbourg, de Bamberg et de Trêves.

Enfin, un espace retrace la carrière exceptionnelle d’un enfant de Rouffach, François-Joseph Lefebvre, Maréchal d’Empire et Duc de Dantzig sous Napoléon.

Musée du Bailliage 6b Place de la République, 68250 Rouffach, France Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33389780300 https://www.ville-rouffach.fr/decouvrir-rouffach/musee-du-bailliage Construit au XVIe siècle, ce bâtiment avec pignons à redents servait de dépôt et de centre du commerce des grains jusqu’au début du XIXe siècle. L’escalier extérieur en grès a été érigé en 1924. Le bâtiment a abrité l’école des garçons de 1819 à 1960, ainsi qu’un dépôt d’incendie.

A l’étage se trouve aujourd’hui le musée du Bailliage de Rouffach.

Venez découvrir le Musée du Bailliage qui abrite les richesses artistiques et archéologiques de l’ancienne capitale du Haut-Mundat et de son Bailliage.

© Ville de Rouffach