Visite du Musée du Bailliage Rouffach

Informations pratiques

Rouffach

Visite du Musée du Bailliage

6A place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-16

Le Musée du Bailliage de Rouffach présente les richesses de l’ancienne capitale du Haut-Mundat (possessions de l’évêque de Strasbourg en Haute-Alsace), ainsi que des villages ayant composé son Bailliage (territoire placé sous l’autorité du bailli seigneurial).

Le Musée du Bailliage de Rouffach présente les richesses de l’ancienne capitale du Haut-Mundat (possessions de l’évêque de Strasbourg en Haute-Alsace), ainsi que des villages ayant composé son Bailliage (territoire placé sous l’autorité du bailli seigneurial).

Histoire du musée le musée a été créé par la Ville de Rouffach en 1960 à l’instigation de la Société d’histoire et d’archéologie du Canton de Rouffach. Il est installé au premier étage de l’ancienne Halle aux blés (qui abritait jusque-là l’école communale de garçons), bâtiment construit au XVIe siècle et classé monument historique en 1921. L’escalier en pierre à deux volées convergentes a été ajouté en 1924.

Le parcours de l’exposition permanente la première salle propose un parcours chronologique depuis les temps préhistoriques jusqu’à l’essor de la cité de Rouffach au Moyen-Âge central. Puis les visiteurs sont invités dans la salle 2 à découvrir deux sites emblématiques de la cité épiscopale l’ancien couvent et l’église des Récollets, et l’église Notre-Dame de l’Assomption. Une partie de cette salle présente notamment le projet Rubiacum qui réunit une quinzaine de spécialistes autour de l’étude des maisons anciennes de Rouffach.

Un autre espace retrace la carrière exceptionnelle d’un enfant de Rouffach, François-Joseph Lefebvre (1755-1820), Maréchal d’Empire et Duc de Dantzig sous Napoléon. 0 .

6A place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 03 00

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English :

The Rouffach Bailiwick Museum showcases the treasures of the former capital of Haut-Mundat (possessions of the Bishop of Strasbourg in Upper Alsace), as well as the villages that made up its bailiwick (territory under the authority of the seigneurial bailiff).EAque of Strasbourg in Upper Alsace), as well as the villages that made up its bailiwick (a territory under the authority of the seigneurial bailiff).

L’événement Visite du Musée du Bailliage Rouffach a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach