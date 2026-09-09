Visite du Musée du Pays Plougastel, Musée du Pays Plougastel, Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Visite du Musée du Pays Plougastel 19 et 20 septembre Musée du Pays Plougastel Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez visiter la nouvelle scénographie du musée du pays Plougastel : espaces modernisés, dispositifs ludiques vont permettront de (re)découvrir les collections du musée et les patrimoines de la commune.

Musée du Pays Plougastel 12 rue Louis Nicolle, 29470 Plougastel-Daoulas, France Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33298402118 https://www.museepaysplougastel.fr Pour mieux découvrir le Pays de Plougastel, le musée proposera un parcours chrono-thématique guidé par un personnage issu de la Procession à Plougastel de Mary Piriou (1881-1956), présent en fond sonore.

Des origines de Plougastel jusqu’à aujourd’hui, les visiteurs exploreront les patrimoines locaux : commerce et cultures (lin, fraise), mais aussi vie quotidienne, costumes, traditions et rites au cœur de la nouvelle scénographie.

Un espace d’expositions temporaires et une salle pédagogique seront également maintenus. Parking et entrée accessibles en fauteuil roulant. Équipé pour les malentendants.

Venez visiter la nouvelle scénographie du musée du pays Plougastel

©Musée pays Plougastel