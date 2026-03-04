Visite du musée du train de Rosny-Rail, Musée Rosny-Rail, Rosny-sous-Bois

Visite du musée du train de Rosny-Rail Samedi 23 mai, 19h00 Musée Rosny-Rail Seine-Saint-Denis

Ouvert de 14h à 18h aux tarifs habituels et de 19h à 23h gratuitement pour la Nuit des musées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Venez découvrir l’unique musée ferroviaire d’Île-de-France et l’histoire du chemin de fer, de la vapeur au TGV. Le musée s’articule autour de thèmes différents : matériel, signalisation, sécurité mais aussi déplacements au quotidien avec Transilien. Exposition de tableaux, diffusion de films et videos. Vous pourrez aussi visiter une véritable cabine de conduite reconstituée.

Musée Rosny-Rail 1 place des Martyrs de la Résistance 93110 Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France 07 82 84 97 76 http://www.rosny-rail.fr Venez découvrir l’histoire du chemin de fer, de la vapeur au TGV.

Le musée s’articule autour de thèmes différents : matériel, signalisation, sécurité mais aussi déplacements au quotidien avec Transilien.

Exposition de tableaux, diffusion de films et videos.

Vous pourrez aussi visiter une véritable cabine de conduite reconstituée. RER E gare Rosny-sous-Bois (ville) Bus RATP 116, 118 et 143 Autoroute A86 sortie « Rosny sous Bois Centre »

Visite libre

©BORGES FERREIRA Pierre