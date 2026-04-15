Fête du Jeu 2026, Esplanade des commerçants, Rosny-sous-Bois

Fête du Jeu 2026 Samedi 23 mai, 14h00 Esplanade des commerçants Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Cette année encore, RosnyCyclettes est partenaire de la Fête rosnéennes du Jeu organisée par Fasol !

De 14h00 à 18h00

Venez vous divertir : jeux vélo, quiz, animations pour petits et grands. Préparez-vous à vivre une journée 100% fun, rires et convivialité !

Esplanade des commerçants Rue de Colmar 93110 Rosny-sous-Bois 93110 Pré-Gentil Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « rosnycyclettes@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0766064565 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Rosnycyclettes/ »}]

Venez vous divertir : jeux vélo, quiz, animations pour petits et grands.