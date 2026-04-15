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Fête du Jeu 2026, Esplanade des commerçants, Rosny-sous-Bois

Fête du Jeu 2026, Esplanade des commerçants, Rosny-sous-Bois samedi 23 mai 2026.

Lieu : Esplanade des commerçants

Adresse : Rue de Colmar 93110

Ville : 93110 Rosny-sous-Bois

Département : Seine-Saint-Denis

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Fête du Jeu 2026 Samedi 23 mai, 14h00 Esplanade des commerçants Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Cette année encore, RosnyCyclettes est partenaire de la Fête rosnéennes du Jeu organisée par Fasol !
De 14h00 à 18h00
Venez vous divertir : jeux vélo, quiz, animations pour petits et grands. Préparez-vous à vivre une journée 100% fun, rires et convivialité !

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Venez vous divertir : jeux vélo, quiz, animations pour petits et grands.

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