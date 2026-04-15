Balade vélo, Gare de Rosny-sous-bois, Rosny-sous-Bois
Balade vélo, Gare de Rosny-sous-bois, Rosny-sous-Bois dimanche 10 mai 2026.
Balade vélo Dimanche 10 mai, 13h00 Gare de Rosny-sous-bois Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T13:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T13:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
Rosnycyclettes propose une sortie à vélo pour prendre confiance et découvrir un itinéraire accessible depuis Rosny-sous-Bois.
Destination à venir.
- Pique-nique et eau à prévoir
- Départ depuis le parvis de la gare de Rosny-sous-Bois
- Rythme tranquille, accessible à toutes et tous
- Enfants bienvenus à partir de 9 ans
- Tarif : être adhérent pour l’année 2026 (10€, paiement sécurisé sur helloasso.com)
Gare de Rosny-sous-bois Parvis de la Gare de Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « rosnycyclettes@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0766064565 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Rosnycyclettes »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/rosnycyclettes/adhesions/adhesion-2026 »}]
Reprendre confiance à vélo, découvrir un itinéraire accessible depuis Rosny-sous-Bois
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