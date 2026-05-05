Plus fort que moi, Théâtre et Cinéma Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

Plus fort que moi Mercredi 6 mai, 19h00 Théâtre et Cinéma Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:01:00+02:00

Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:01:00+02:00

Suivie d’une rencontre exceptionnelle avec Emilie Bruant, bénévole à l’AFSGT – Association Française du Syndrome Gilles de la Tourette et Sonia et Rubie, créatrices de contenus Mom&Rubie, qui partegeront leur expérience du Syndrome de Gilles de la Tourette

Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=X4WIA »}]

Ciné-rencontre – Brillant et passionné de football, avec un avenir prometteur devant lui, la vie de John Davidson, 15 ans, semble s’effondrer en 1983 lorsqu’il est subitement atteint du syndrome de… espace georges simenon Plus fort que moi