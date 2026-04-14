Atelier d’auto-réparation vélo, Fabrique artistique et numérique, Rosny-sous-Bois

Atelier d’auto-réparation vélo Samedi 9 mai, 14h00 Fabrique artistique et numérique Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Envie d’apprendre à bichonner votre vélo ?

Au programme de cet atelier : diagnostic, petits réglages, changement de pièces. Pensez à apporter les vôtres si besoin. En cas de doute sur la pièce à changer, envoyez-nous une photo avant de venir.

Fabrique artistique et numérique mail Jean-Pierre Timbaud Rosny-sous-Bois 93110 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « rosnycyclettes@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0766064565 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Rosnycyclettes »}]

Envie d’apprendre à bichonner votre vélo ? Au programme de cet atelier : diagnostic, petits réglages, changement de pièces.

Caro R.