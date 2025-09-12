Visite du musée Gay-Lussac, Musée Gay Lussac, Saint-Léonard-de-Noblat

Visite du musée Gay-Lussac 19 et 20 septembre Musée Gay Lussac Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées européennes du patrimoine permettent aux visiteurs de découvrir la vie et l’œuvre du grand savant miaulétou Louis-Joseph Gay-Lussac, l’un des plus grands scientifiques du XIXe siècle.

Quiz, charades et jeux vous invitent à une visite ludique de cette Maison des Illustres, accompagnée des commentaires éclairés d’un guide.

Des expériences pourront également être proposées pour enrichir la découverte.

Musée Gay Lussac 1 Rue Jean Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat, France Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Ancien Moulin du Négrier Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555562506 http://padlet.com Le Musée Gay-Lussac est un musée municipal dédié au physicien Louis-Joseph Gay-Lussac, natif de Saint Léonard de Noblat. Possibilité de se garer dans les rues adjacentes au musée.

Les Journées européennes du patrimoine permettent aux visiteurs de découvrir la vie et l’œuvre du grand savant miaulétou Louis-Joseph Gay-Lussac, l’un des plus grands scientifiques du XIXe siècle.

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