Visite du musée HistoRail, HistoRail – Musée du chemin de fer, Saint-Léonard-de-Noblat

Visite du musée HistoRail 19 et 20 septembre HistoRail – Musée du chemin de fer Haute-Vienne

Sans réservation. Tarifs : 5€. Gratuit pour les – 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le musée HistoRail vous accueille l’après-midi pour des visites guidées de ses collections.

Ces visites commentées vous permettront de découvrir l’univers du chemin de fer et de voyager à travers des objets authentiques et des trains miniatures qui s’animent tout au long du parcours.

Rendez-vous à 14 h 30 et à 16 h 30.

HistoRail – Musée du chemin de fer 20 bis rue de Beaufort, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 81 66 56 28 http://www.historail.org http://boutdrail.blogspot.fr/;https://www.facebook.com/musee.historail/;https://twitter.com/ Depuis 1988 ans, HistoRail, musée du chemin de fer, promeut non seulement le patrimoine ferroviaire, mais aussi les avantages de ce mode de transport économique et écologique. Au travers de sa scénographie originale de sa collection d’objets parfois rares, les visiteurs-voyageurs entament un parcours quasiment complet leur permettant de comprendre les différents métiers et technologie nécessaires, non seulement aux circulations des trains, mais aussi à leur sécurisation. Des réseaux de trains miniatures à différentes échelles participent à rendre pédagogique et aussi ludique cette découverte parfois complexe.

Dans ce musée installé dans une ancienne manufacture de chaussures, les techniques et métiers des cheminots vous sont révélés. Parkings gratuits.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le musée HistoRail vous accueille l’après-midi pour des visites guidées de ses collections.

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