Visite du nouveau parcours permanent : collections, Musée Fayet, Béziers

Informations pratiques

Visite du nouveau parcours permanent : collections 19 et 20 septembre Musée Fayet Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement le parcours permanent du musée, qui présente une sélection de chefs-d’œuvre issus des collections biterroises dans une scénographie renouvelée. Le parcours met à l’honneur les grands noms de la peinture européenne à travers les grandes thématiques de l’histoire de l’art : peinture d’histoire, portrait, scène de genre, paysage et nature morte.

Une section consacrée à l’archéologie, inédite dans ce lieu, permet également de découvrir les vestiges de l’Antiquité romaine à Béziers, aux côtés des dessins de l’égyptologue Hippolyte Boussac (1846-1942), dont le musée conserve un important fonds.

Visite libre le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, en continu de 10h à 18h.

Musée Fayet 9 Rue du Capus, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie +33467368292 https://www.ville-beziers.fr/culture/musee-fayet Construit au XVIIe siècle et agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel Fayet est l’un des joyaux architecturaux de Béziers. Attaché à la famille de Gustave Fayet, riche entrepreneur, collectionneur et artiste, l’hôtel fut d’abord une élégante maison bourgeoise, dotée d’un grand atelier d’artiste, avant d’être acquise par la ville en 1966 et transformée en musée en 1990. Il abrite une partie des remarquables collections beaux-arts de la Ville dont le fonds d’atelier du sculpteur Jean – Antoine Injalbert (1845-1933), l’un des artistes les plus sollicités de son temps. Déployé au deuxième étage dans une nouvelle scénographie, le nouveau parcours permanent intitulé Collections s’articule autour de trois thématiques : Béziers antique, dessins inédits (dépôt du Centre National des Arts Plastiques – CNAP) d’Hippolyte Boussac (1846-1942) et chefs-d’œuvre de la peinture européenne du XVIe au XXe siècle. Parkings à proximité : Parking de la Madeleine, Parking Jean Jaurès.

VISITE LIBRE DU PARCOURS PERMANENT

© Collection des Musées de Béziers

Hippolyte Boussac (1846-1942)

Tombe de Sennefer, TT96 : couple, 1910

Aquarelle

Inv. 79.4.191