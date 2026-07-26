Informations pratiques

Chaumont

Visite du Nouveau Relax

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Tout public

Ce parcours d’1 heure permet aux enfants de se plonger dans l’envers du décor du théâtre et d’en découvrir tous les secrets !

Chaque étape de la visite est une occasion unique de voir comment la magie du théâtre opère.

11-14 ans

Gratuit Sur réservation .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 68 80 contact@lenouveaurelax.fr

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English :

L’événement Visite du Nouveau Relax Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont