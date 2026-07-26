Visite du Nouveau Relax Chaumont
jeudi 27 août 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Visite du Nouveau Relax
Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Tout public
Ce parcours d’1 heure permet aux enfants de se plonger dans l’envers du décor du théâtre et d’en découvrir tous les secrets !
Chaque étape de la visite est une occasion unique de voir comment la magie du théâtre opère.
11-14 ans
Gratuit Sur réservation .
Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 68 80 contact@lenouveaurelax.fr
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English :
L’événement Visite du Nouveau Relax Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont
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