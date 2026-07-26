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Visite du Nouveau Relax Chaumont

jeudi 27 août 2026 · Chaumont

Visite du Nouveau Relax Chaumont

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Adresse
Le Nouveau Relax
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Visite du Nouveau Relax

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Tout public
Ce parcours d’1 heure permet aux enfants de se plonger dans l’envers du décor du théâtre et d’en découvrir tous les secrets !

Chaque étape de la visite est une occasion unique de voir comment la magie du théâtre opère.
11-14 ans
Gratuit Sur réservation   .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 68 80  contact@lenouveaurelax.fr

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English :

L’événement Visite du Nouveau Relax Chaumont a été mis à jour le 2026-07-26 par Antenne de Chaumont

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