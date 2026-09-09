Visite du nouvel Institut de formations Paramédicales (IFP), Institut de Formations Paramédicales (IFP), Saint-Nazaire

Informations pratiques

Visite du nouvel Institut de formations Paramédicales (IFP) Samedi 19 septembre, 09h30 Institut de Formations Paramédicales (IFP) Loire-Atlantique

Gratuit – Sur réservation – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Les Journées du Patrimoine reviennent à l’IFP !

Pour sa 2e participation, l’Institut de Formations Paramédicales vous ouvre ses portes le samedi 19 septembre 2026.

>> Bienvenue au cœur de la formation des futurs soignants »

Comment se forment les soignants de demain ? Poussez les portes du nouvel Institut de Formations Paramédicales (IFP) de Saint-Nazaire et découvrez les formations infirmière et aide-soignante, ainsi que les espaces dans lesquels les futurs professionnels apprennent et se forment, notamment le centre de simulation.

Départs à 9h30 / 10h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30

Durée d’un parcours : 1 heure environ

Les visites sont gratuites, sur inscription, et les places sont limitées.

Institut de Formations Paramédicales (IFP) 12 Mail Nicole Mangin Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 70 08 11 https://hopital-saintnazaire.fr/emplois-et-formation/vie-de-linstitut/presentation-de-linstitut.html [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/QQmzaf3cetjwBhUx9 »}] Auparavant situé sur le site de Gavy, ce nouvel Institut a rejoint il y a quelques mois le campus d’Heinlex, et a été inauguré en octobre 2025.

✨ Un cadre d’étude exceptionnel :

– Un amphithéâtre moderne offrant acoustique optimisée et sièges confortables.

– Des espaces de travail collaboratifs et lumineux, parfaits pour encourager l’échange et la concentration.

– Un escalier central majestueux en bois, colonne vertébrale du bâtiment. transports en communs

Les Journées du Patrimoine reviennent à l’IFP !

© Centre hospitalier de Saint-Nazaire