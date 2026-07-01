Visite du palais de la Légion d’honneur, Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm, Paris

Informations pratiques

Visite du palais de la Légion d’honneur 19 et 20 septembre Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La grande chancellerie de la Légion d’honneur ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre avec un programme célébrant la mémoire de ses plus de deux cents ans d’existence.

La visite permettra la découverte du palais de la Légion d’honneur, hôtel particulier du XVIIIe siècle entièrement redécoré dans les années 1870 pour magnifier les grands personnages de France et la plus haute distinction honorifique nationale. Siège de l’ordre de la Légion d’honneur et résidence officielle du grand chancelier, ce bâtiment est habituellement fermé au public.

Elle se poursuivra dans le musée de l’institution dans lequel le public pourra découvrir les collections permanentes. Il pourra également voir l’exposition Du Courage à l’honneur – Trésors de la symbolique du Service historique de la Défense qui présente le lien entre la bravoure du soldat et les distinctions.

Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm 64 rue de Lille 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 62 84 00 http://www.legiondhonneur.fr Construit à la demande du Prince de Salm-Kyrbourg entre 1782 et 1787, l’hôtel de Salm fut acheté en 1804, au nom de la Légion d’honneur, par le premier grand chancelier, le comte de Lacépède afin d’y installer l’administration de l’ordre nouvellement créé par Napoléon Bonaparte Premier Consul. Restauré par l’architecte Antoine Peyre, l’hôtel fut ensuite agrandi et modernisé au fil du temps avec en particulier la création en 1870 du bâtiment qui abrite aujourd’hui encore l’administration centrale de la grande chancellerie. Incendié durant la commune (le 23 mai 1871) en même temps que le palais des Tuileries, l’Hôtel de ville et d’autres bâtiments abritant des institutions, le palais fut immédiatement reconstruit à l’initiative du général Vinoy, alors grand chancelier, grâce à une souscription lancée auprès des décorés de la Légion d’honneur et des médaillés militaires. En 1925, l’aile des écuries fut transformée en musée par le grand chancelier d’alors, le général Dubail, donnant au palais son aspect définitif. Métro ligne 12 Solférino / RER C Musée d’Orsay / Bus 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94

Visite libre

© David Bordes