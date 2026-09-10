Visite du Palais des sports Jean-Weille, Palais des Sports Jean-Weille, Nancy

Informations pratiques

Visite du Palais des sports Jean-Weille 19 et 20 septembre Palais des Sports Jean-Weille Meurthe-et-Moselle

Gratuit – 15 places par visite – Accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le Palais des Sports Jean-Weille vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Cette visite guidée vous permettra de découvrir les coulisses de cette enceinte sportive emblématique de la Métropole du Grand Nancy, habituellement fermées au public. Vous en apprendrez davantage sur son histoire, son évolution, son fonctionnement et son rôle dans la vie sportive métropolitaine, notamment en tant que salle résidentielle du SLUC Nancy Basket.

Palais des Sports Jean-Weille 3 rue du capitaine Guynemer 54000 Nancy Nancy 54520 Plateau de Haye Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 54 50 21 50 https://www.grandnancy.eu/accueil [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.demarches.g-ny.eu/sport/journees-du-patrimoine-inscription-aux-visites-des-stades/ »}] Le Palais des Sports Jean-Weille, propriété de la Métropole du Grand Nancy, est l’un des équipements sportifs couverts les plus emblématiques du territoire. Construit en 1976 sous le nom de Palais des Sports de Gentilly, il est agrandi et modernisé en 1999, puis prend le nom de Jean-Weille, ancien adjoint aux sports de la Ville de Nancy. D’une capacité de 6 000 places assises, il est le palais des sports résident du SLUC Nancy Basket, dont il accueille les rencontres à domicile.

Au-delà du basket-ball professionnel, le Palais des Sports Jean-Weille accueille tout au long de l’année des compétitions sportives, des rencontres de haut niveau, des événements associatifs et des manifestations liées à la pratique sportive. Doté d’espaces habituellement inaccessibles au public (parquet, vestiaires, salle de presse, salons, espaces VIP et coulisses), il constitue un équipement sportif majeur du patrimoine de la Métropole du Grand Nancy. Parking: rue du capitaine Guynemer

Transport:

– T2: Arrêt Palais des Sports – Gentilly

– Corol: Arrêt Vologne

– T4: Arrêt Bouffler

Le Palais des Sports Jean-Weille vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Cette visite guidée vous permettra de découvrir les coulisses de cette…

© Adeline SCHUMACKER / Métropole du Grand Nancy