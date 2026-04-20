Visite du Parc Agroécologique Barème Indus’3Days Gardanne
Visite du Parc Agroécologique Barème Indus’3Days Gardanne mercredi 3 juin 2026.
Gardanne
Visite du Parc Agroécologique Barème Indus’3Days
Mercredi 3 juin 2026 de 14h à 16h.
Samedi 6 juin 2026 de 10h à 12h. 1051 Chemin de Rambert Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 16:00:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-06
Le parc agroécologique se trouve sur un terrain de 40 ha en zone classée Naturelle et Agricole. La Ville de Gardanne, propriétaire des lieux, y a développé un projet en agroécologie de cultures maraîchères Bio, afin d’alimenter la restauration collective.
À découvrir pendant la visite
Les cultures maraîchères, les installations agricoles, les fruits et légumes de saison, le fonctionnement d’une ferme municipale, le verger
RDV sur place 10mn avant 1051 Chemin de Rambert 13120 Gardanne
OUVERTURE BILLETTERIE LE 27 AVRIL À 10H
RESERVATION OBLIGATOIRE AU PREALABLE AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE .
1051 Chemin de Rambert Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The agro-ecological park is located on a 40-hectare site in an area classified as natural and agricultural. The town of Gardanne, which owns the site, has developed an agroecological project to grow organic market garden produce to supply the town?s catering service.
L’événement Visite du Parc Agroécologique Barème Indus’3Days Gardanne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Gardanne
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