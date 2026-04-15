Visite du parc et du jardin permacole de l’Abbaye Royale de l’Epau, Abbaye royale de l’Épau, Le Mans

Visite du parc et du jardin permacole de l’Abbaye Royale de l’Epau 6 et 7 juin Abbaye royale de l’Épau Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Profitez de la richesse naturelle de l’abbaye, de son parc de 13 hectares et de son jardin cultivé en permaculture. Au programme : visites du jardin, ateliers et animations familles.

Adulte : 5€ / Moins de 18 ans : gratuit

Programme complet sur epau.sarthe.fr à partir du 15 mai

Abbaye royale de l’Épau Rue de l’Esterel, 72100 Le Mans, France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33243842229 https://epau.sarthe.fr Le choix de l’Épau correspond bien aux caractéristiques cisterciennes : situé à 3,5 km de la ville médiévale qui est juchée sur un éperon rocheux, l’abbaye est implantée dans la vallée de l’Huisne et est adossée aux bois de Changé.

Le nom du site est tiré de palus signifiant marais, illustrant l’état des lieux au XIIe siècle. À partir de ce site ingrat, les moines doivent défricher et drainer pour que, comme le dit la Règle “le monastère soit construit de telle façon que tout le nécessaire, à savoir l’eau, le moulin, le jardin, soit à l’intérieur du monastère et que s’y exercent les différents métiers”. Ils étaient en capacité, jusqu’à la Révolution française, de vivre en autarcie grâce aux fruits tirés de l’exploitation agricole de l’abbaye. En voiture : Accès depuis l’autoroute A28 > sortie 23 Le Mans ZI Sud > suivre Le Mans Centre, puis Abbaye de l’Épau. Parking gratuit devant l’abbaye. En tramway : ligne 2 direction Espal-Arche de la Nature (13 min depuis la gare SNCF), arrêt : Gué Bernisson. En bus : ligne 6 direction Saint Martin arrêt : Gué Bernisson.

Profitez de la richesse naturelle de l’abbaye, de son parc de 13 hectares et de son jardin cultivé en permaculture. Au programme : visites du jardin, ateliers et animations familles.

©Sarthe Culture