Informations pratiques

Colmar

Visite du Père Noël

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-23 13:45:00

fin : 2026-12-23 16:45:00

Date(s) :

2026-12-23

Rencontrez le Père Noël à la patinoire de Colmar !

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Patinoire de Colmar vous invite à vivre un moment rempli de magie et d’émerveillement dans une ambiance chaleureuse et festive.

Au son des plus belles musiques de Noël, petits et grands pourront profiter d’une séance de patinage placée sous le signe de la féerie. Mais surtout, un invité très spécial fera son apparition sur la glace le Père Noël en personne viendra à la rencontre des enfants pour partager quelques instants privilégiés, distribuer gourmandises, sourires et bonne humeur, et prendre la pose pour de belles photos souvenirs.

Visite du Père Noël de 15h00 à 16h00.

Les enfants sont invités à apporter leurs plus beaux dessins afin de lui remettre. Une occasion unique de lui transmettre leurs messages, leurs vœux et peut-être même leur liste de cadeaux !

Que vous soyez en famille ou entre amis, venez profiter de cette rencontre exceptionnelle dans un décor hivernal où la magie de Noël s’invite jusque sur la glace.

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Sans réservation. Restauration sur place. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

Meet Father No%EBl at the Colmar ice rink!

L’événement Visite du Père Noël Colmar a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme de Colmar