Visite du petit jardin d’une ikebaniste, Le jardin d’une ikebaniste, La Rochelle

Visite du petit jardin d’une ikebaniste 6 et 7 juin Le jardin d’une ikebaniste Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La propriétaire a conçu ce jardin en s’inspirant de sa pratique de l’ikebana

Visite libre du jardin dans lequel vous trouverez de nombreuses variétés de végétaux, en petites quantités, dont la culture est accessible à tous.

Pour celles et ceux qui souhaiteront s’attarder, un coin “infusion et papotage” sera aménagé pour l’occasion.

Le jardin d’une ikebaniste 75 rue du Moulin Rouge, 17000 La Rochelle, Charente Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 87 21 77 14 http://www.ikebana-larochelle-sudouest.com Jardin de ville créé par la propriétaire vice-grand-maître de l’École Ohara, présidente du Chapitre La Rochelle. Elle enseigne l’ikebana depuis 35 ans. Elle s’est inspirée des jardins visités, des paysages naturels vus lors de ses voyages au Japon mais aussi des principes fondamentaux de l’ikebana (équilibre des formes, harmonie des couleurs, notion du vide…).

Superficie : 300 m²

La propriétaire a conçu ce jardin en s’inspirant de sa pratique de l’ikebana

©Claude Morin