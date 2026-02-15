Visite du Phare de Camarat Ramatuelle
Visite du Phare de Camarat Ramatuelle mercredi 1 avril 2026.
Visite du Phare de Camarat
Phare de Camarat Ramatuelle Var
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
6 à 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-04-01 2026-06-01
Depuis la terrasse extérieure se déploie un sublime panorama à 360° sur la commune de Ramatuelle, les îles d’or et les Alpes au loin….
.
Phare de Camarat Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visit to the Camarat lighthouse
From the outdoor terrace, you can enjoy a sublime 360° panorama over the commune of Ramatuelle, the Golden Isles and the Alps in the distance…
L’événement Visite du Phare de Camarat Ramatuelle a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle