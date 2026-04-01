Visite du pôle Archéologie et du Centre de conservation et d’étude, Centre de Conservation et d’Études – Pôle archéologie, Angers

Informations pratiques

Visite du pôle Archéologie et du Centre de conservation et d’étude 19 et 20 septembre Centre de Conservation et d’Études – Pôle archéologie Maine-et-Loire

Limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite du pôle Archéologie et du Centre de conservation et d’étude

Echangez avec les archéologues du Département et découvrez le parcours du mobilier archéologique issu des fouilles : lavage, traitement, inventaire, étude par type de matériau, dessin, étude anthropologique, stockage des collections…

Durée : 1 heure, premier départ à 10h, dernier départ à 18h (15 pers max par visite), départ toutes les 30 minutes

Le + : un atelier tout public, à partir de 6 ans :

« Attention, fragile ! Conserver les objets archéologiques »

Aux côtés de spécialistes, initiez-vous aux techniques de conservation des objets archéologiques et découvrez une facette méconnue du métier d’archéologue.

Durée : 25 minutes.

Centre de Conservation et d’Études – Pôle archéologie 114 rue de Frémur, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://maine-et-loire.fr »}] Le Pôle archéologie de la Conservation départementale du patrimoine est habilité par l’État pour les diagnostics et les fouilles préventives concernant les périodes antique, médiévale et moderne. Ses interventions couvrent un vaste de champ de recherches, incluant plusieurs spécialités telles que l’archéologie du bâti ou l’archéologie funéraire. L’ensemble du mobilier archéologique est conservé au sein d’un Centre de conservation et d’étude ouvert aux étudiants et aux chercheurs.

Visite du pôle Archéologie et du Centre de conservation et d’étude

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