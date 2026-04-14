Visite du pollinarium sentinelle©, Musée du Textile de Cholet, Cholet

Visite du pollinarium sentinelle© 6 et 7 juin Musée du Textile de Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite commentée du Pollinarium Sentinelle©, avec explication des relevés journaliers du taux de pollen.

Musée du Textile de Cholet rue du Docteur Roux, 49300 CHOLET Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 72 77 22 50 http://www.museedutextile.com Le Musée du Textile et de la Mode de Cholet est installé depuis 1995 dans une ancienne usine de blanchiment construite en 1881. Les salles expositions permanentes présentent l’histoire de l’industrie textile et le processus de transformation d’une fibre en tissus. Un espace d’expositions temporaires met en valeur les collections du musée. Tarif : 2.50 €. Gratuit pour les etudiants

Visite commentée du Pollinarium Sentinelle©, avec explication des relevés journaliers du taux de pollen.

©Musées de Cholet