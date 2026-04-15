Visite du Potagenêt, jardin partagé, association Entre Cours & Jardins, Le Potagenêt – jardin partagé dans la Cité Plantagenêt, Le Mans

Visite du Potagenêt, jardin partagé, association Entre Cours & Jardins 6 et 7 juin Le Potagenêt – jardin partagé dans la Cité Plantagenêt Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le Potagenêt, le jardin partagé dans la Cité Plantagenêt, géré par l’association Entre Cours & Jardins, ouvrira ses portes le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin 2026, de 13h à 19h.

Lové sur le site de l’ancienne église Saint-Pavin de la Cité, c’est dans une atmosphère poétique et joyeuse que les pierres anciennes jouent avec la végétation, et les fleurs printanières, les rires des enfants.

Les familles qui s’occupent de ce jardin seront ravies de vous présenter leur travail et leurs projets pour l’avenir.

Le Potagenêt – jardin partagé dans la Cité Plantagenêt Rue du Bouquet, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 06 29 82 90 73 http://htpps://www.entrecoursetjardins.com Jardin partagé dans la Cité Plantagenêt géré par l’association Entre Cours & Jardins Tram T2 Jacobins, Quinconces Tram T1 Cité Plantagenêt, Eperon, parkings à proximité

Le Potagenêt, le jardin partagé dans la Cité Plantagenêt, géré par l’association Entre Cours & Jardins, ouvrira ses portes le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin 2026, de 13h à 19h.

Association EC&J