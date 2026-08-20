Visite du quartier des Batignolles avec l’association Histoire & Patrimoine Paris 17, Bibliothèque des Batignolles, Paris

Informations pratiques

Visite du quartier des Batignolles avec l’association Histoire & Patrimoine Paris 17 Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque des Batignolles Paris

A partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00

Visite menée ar Patrick Rollot, président de l’association Histoire & Patrimoine Paris 17 :

Historiquement dépendant de la commune de Clichy, le village des Batignolles gagne son indépendance en 1830 en étant associé au hameau de Monceaux. Dès lors, la jeune commune va se doter d’une église, d’un cimetière, d’une impressionnante mairie, d’un marché ou encore d’un théâtre, et voir son territoire coupé en deux par la tranchée ferrée de la gare Saint-Lazare et occupé par une immense gare de marchandises. En 1860, le 17e arrondissement est créé en regroupant Les Batignolles-Monceaux avec le hameau des Ternes (qui dépendait encore de Neuilly) et le nouvel arrondissement va considérablement se développer tout en conservant l’esprit de village des Batignolles jusqu’à nos jours. Nous redécouvrirons sur place toute cette belle histoire.

Bibliothèque des Batignolles 18 Rue des Batignolles, 75017 Paris, France Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France +33144691830 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-des-batignolles-1739 [{« type »: « phone », « value »: « 01 44 69 18 30 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.batignolles@paris.fr »}] https://www.paris.fr/evenements/visite-du-quartier-des-batignolles-avec-l-association-histoire-patrimoine-paris-17-111971

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