Visite du quartier Saint-Jean — Quartier historique de la ville Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Visite du quartier Saint-Jean — Quartier historique de la ville

Office de Tourisme 32 boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

C’est au pied du vallon de Callenville et de son ruisseau que s’allonge le cœur de l’antique village de Trouville dominé par le clocher de son église ancestrale Saint-Jean-Baptiste, repère au débouché de l’ancien chemin menant à Touques.

La visite est réalisée par les Compagnons de la Chapelle Saint-Jean.

C’est au pied du vallon de Callenville et de son ruisseau que s’allonge le cœur de l’antique village de Trouville-sur-Mer dominé par le clocher de son église ancestrale Saint-Jean-Baptiste, repère au débouché de l’ancien chemin menant à Touques.

Depuis le Quernet nous arpenterons les ruelles menant de la crique à l’église, réduite aujourd’hui à l’état de chapelle Saint-Jean, en longeant la propriété de Madame de Boigne. Nous traverserons l’ancienne propriété de la famille d’Estimauville pour nous retrouver au niveau du premier cimetière des trouvillais entourant l’église. Nous indiquerons comment l’église primitive a été supplantée par Notre-Dame des-Victoires et évoquerons la création de l’hospice et de l’hôpital grâce à de généreux donateurs. Nous regagnerons notre point de départ en suivant les traces du ruisseau de Callenville.

Gratuit ! Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne. Départ de l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 32 boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Visite du quartier Saint-Jean — Quartier historique de la ville

At the foot of the Callenville valley and its stream lies the heart of the ancient village of Trouville, dominated by the steeple of its ancestral Saint-Jean-Baptiste church, a landmark at the end of the old road leading to Touques.

L’événement Visite du quartier Saint-Jean — Quartier historique de la ville Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Trouville