Informations pratiques

Colmar

Visite du Saint-Nicolas

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 09:30:00

fin : 2026-12-06 11:30:00

Date(s) :

2026-12-06

Jeunes sportifs ! Venez rencontrer le Père Noël à la Patinoire de Colmar.

Comme chaque année, le Saint-Nicolas fera une halte à la Patinoire de Colmar pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

Vêtu de son habit traditionnel et accompagné de sa légendaire bienveillance, il viendra à la rencontre des enfants pour partager un moment rempli de magie et de douceur. Les plus sages auront peut-être même la chance de recevoir quelques délicieuses friandises qu’il aura apportées dans sa hotte spécialement pour l’occasion.

Profitez de cette visite exceptionnelle pour immortaliser l’instant avec une photo souvenir et vivre un moment convivial en famille dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année.

Entre sourires, émerveillement et gourmandises, cette rencontre avec Saint-Nicolas promet de faire briller les yeux des enfants et de plonger la patinoire dans la magie de Noël.

Alors ouvrez grand les yeux, tendez l’oreille au son de la cloche et venez accueillir le Saint-Nicolas comme il se doit !

Visite du Saint Nicolas de 10h00 à 11h00.

Sans réservation. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

Young athletes! Come meet Santa Claus at the Colmar Ice Rink.

L’événement Visite du Saint-Nicolas Colmar a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme de Colmar