Visite du Sentier de la Pierre aux pas des Ptits Ânes Musée Urgonia Orgon
samedi 26 septembre 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Visite du Sentier de la Pierre aux pas des Ptits Ânes
Samedi 26 septembre 2026 à partir de 9h30. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Visite du Sentier de la Pierre aux pas des Ptits Ânes.
Visite commentée du Sentier de la Pierre au pas des P’tits ânes au départ du Musée Urgonia.
Découvrez le patrimoine géologique d’Orgon en parcourant le Sentier de la Pierre jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Beauregard, avec ses géosites et son panorama exceptionnel sur le territoire.
Prestation marquée Valeurs Parc.
Offert par le Parc naturel régional des Alpilles. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
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English :
Visit the Sentier de la Pierre in the footsteps of Ptits Ânes.
L’événement Visite du Sentier de la Pierre aux pas des Ptits Ânes Orgon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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