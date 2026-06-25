Visite du service de pédiatrie, Centre Hospitalier de Saumur, Saumur

Informations pratiques

Visite du service de pédiatrie Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Centre Hospitalier de Saumur Maine-et-Loire

Limité à 12 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le service de pédiatrie du centre hospitalier de Saumur vous ouvre ses portes à travers une visite guidée pour vous permettre de découvrir ses locaux, son personnel et ses activités.

Centre Hospitalier de Saumur 1 route de fontevraud saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.53.30.30 http://www.ch-saumur.fr/ https://www.facebook.com/centrehospitaliersaumur/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVanFmo7OWlndQAQp3KVLnezuBGN9OvexFv8XdpdDBMoGE7A/viewform?usp=header »}] Le Centre Hospitalier de Saumur Longué-Jumelles propose une offre de soins diversifiée sur le territoire du Saumurois. Il est installé sur son site actuel depuis 1996. Parking, accès via transports en commun

Le service de pédiatrie du centre hospitalier de Saumur vous ouvre ses portes à travers une visite guidée pour vous permettre de découvrir ses locaux, son personnel et ses activités.

©Service Communication – CH de Saumur Longué-Jumelles