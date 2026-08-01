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AGENDA · Saint-Bertrand-de-Comminges

Visite du site antique Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges

mercredi 5 août 2026 · Rue du Musée · Saint-Bertrand-de-Comminges

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Rue du Musée
Adresse
Musée archéologique
Ville
31510 Saint-Bertrand-de-Comminges
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Bertrand-de-Comminges

Visite du site antique

Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Rendez-vous à l’entrée du grand parking au pied de la ville haute de Saint-Bertrand-de-Comminges pour découvrir les monuments antiques de Lugdunum Convenae.

Gratuit, sur réservation (places limitées)
Durée 45 min
Visite annulée en cas de pluie
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Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79  musee-archeologique@cd31.fr

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English :

Meet at the entrance to the large parking lot at the foot of the upper town of Saint-Bertrand-de-Comminges to discover the ancient monuments of Lugdunum Convenae.

Free, booking required (places are limited)
Duration: 45 min
Visit cancelled in case of rain

L’événement Visite du site antique Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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