Visite du site archéologique de Tholon Boulevard De Tholon Martigues

Visite du site archéologique de Tholon

Samedi 13 juin 2026 à partir de 11h. Boulevard De Tholon Allée des Lavandières Martigues Bouches-du-Rhône

Le service Art, Histoire et Archéologie de Martigues vous propose une visite du site archéologique de Tholon situé sur le pourtour de l’étang de Berre. Rendez-vous sur le parking du lycée Paul Langevin.

Inscription obligatoire.

Le site archéologique de Tholon est l’un des vestiges majeurs de l’histoire et du patrimoine de Martigues.

Bordé par l’Étang de Berre, ce lieu emblématique fait l’objet d’une visite où sont abordées à la fois l’histoire d’une agglomération galloromaine, Maritima Avaticorum et celle de l’alimentation en eau de Ferrières et L’Île par la présence de constructions hydrauliques ayant marqué la mémoire martégale. .

Boulevard De Tholon Allée des Lavandières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

The Art, History and Archeology department of Martigues offers you a visit to the archaeological site of Tholon located on the edge of the Etang de Berre. Meet at the Lycée Paul Langevin car park. Registration required.

