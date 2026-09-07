Visite du Temple Maçonnique de Besançon, Temple maçonnique de Besançon, Besançon

Informations pratiques

Visite du Temple Maçonnique de Besançon 19 et 20 septembre Temple maçonnique de Besançon Doubs

limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Plongez dans l’univers fascinant et méconnu de la Franc-Maçonnerie bisontine. Découvrez un lieu chargé d’histoire et de symboles, au cœur de Besançon. Cette visite exclusive vous invite à explorer :

L’architecture et les objets rituels emblématiques des temples maçonniques.

Les valeurs et traditions qui ont façonné la Franc-Maçonnerie bisontine.

Un patrimoine méconnu, entre mystère et philosophie.

Une expérience unique dans un cadre idyllique !

Temple maçonnique de Besançon 3 rue Émile Zola, 25000 Besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 86 96 97 07 [{« type »: « email », « value »: « frat1877@gmail.fr »}] Parkings Mairie et Pasteur.

Découverte du Temple Maçonnique et de la Franc-Maçonnerie Bisontine

©C Moussard