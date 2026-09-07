Visite du Temple Maçonnique de Besançon, Temple maçonnique de Besançon, Besançon
samedi 19 septembre 2026 · Temple maçonnique de Besançon · Besançon
Informations pratiques
Visite du Temple Maçonnique de Besançon 19 et 20 septembre Temple maçonnique de Besançon Doubs
limité à 60 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Plongez dans l’univers fascinant et méconnu de la Franc-Maçonnerie bisontine. Découvrez un lieu chargé d’histoire et de symboles, au cœur de Besançon. Cette visite exclusive vous invite à explorer :
L’architecture et les objets rituels emblématiques des temples maçonniques.
Les valeurs et traditions qui ont façonné la Franc-Maçonnerie bisontine.
Un patrimoine méconnu, entre mystère et philosophie.
Une expérience unique dans un cadre idyllique !
Temple maçonnique de Besançon 3 rue Émile Zola, 25000 Besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 86 96 97 07 [{« type »: « email », « value »: « frat1877@gmail.fr »}] Parkings Mairie et Pasteur.
Découverte du Temple Maçonnique et de la Franc-Maçonnerie Bisontine
©C Moussard
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