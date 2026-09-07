Visite du Temple Protestant de Matha et conférence : Jésus a-t-il vraiment existé ?, Temple protestant, Matha

Informations pratiques

Visite du Temple Protestant de Matha et conférence : Jésus a-t-il vraiment existé ? Samedi 19 septembre, 14h30 Temple protestant Charente-Maritime

Gratuit et ouvert à tous, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite du temple protestant :

Un peu d’histoire : Il aurait été vraisemblablement l’ancienne chapelle du château féodal construit place Samson et détruit en 1242 par Louis IX. Ladite chapelle, actuellement temple de l’église protestante de Matha fut tout d’abord vendue comme bien national. Le nouveau propriétaire la revendit au pasteur Doine en 1875.

L’ancrage protestant dans la région de Matha a fortement impacté son histoire et le paysage local est marqué par des temples disséminés dans les villages voisins.

Aujourd’hui, la communauté protestante de Matha se réunit pour ses cultes hebdomadaires dans un lieu à proximité, mais elle reste attachée à promouvoir son histoire locale et à valoriser ce patrimoine local chaque année dans le contexte des JEP, ou à l’occasion de divers événements culturels.

Conférence à 16 h :

Jésus a-t-il vraiment existé ?

Avons-nous en notre possession, en dehors des évangiles, des sources romaines ou juives qui nous permettent de penser que Jésus a bien existé ? Et que nous apprennent-elles concernant ce personnage qui a marqué l’histoire ?

Par Jacques Buchhold, Professeur émérite de Nouveau Testament et de grec biblique, Doyen honoraire de la Faculté Libre de Théologie Evangélique (Vaux-sur-Seine)

Temple protestant Place de la Madeleine, 17160 Matha Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 58 50 47 Il aurait été vraisemblablement l’ancienne chapelle du château féodal construit place Samson et détruit en 1242 par Louis IX. La dite chapelle, actuellement temple de l’église Évangélique Libre de Matha fut tout d’abord vendue comme bien national. Le nouveau propriétaire la revendit au pasteur Doine en 1875. Elle était alors en ruine et seul le chœur subsistait.

Visite du temple protestant :

©EEL matha