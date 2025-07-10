Visite du Théâtre Blossac en famille Théâtre Blossac Châtellerault
jeudi 16 juillet 2026 · Théâtre Blossac · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Visite du Théâtre Blossac en famille
Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Le Théâtre Blossac, lieu unique et emblématique de Châtellerault, entièrement conservé, vous ouvre ses portes.
Découvrez-le lors d’une visite ludique spécialement conçue pour les petits et les grands. .
Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite du Théâtre Blossac en famille
L’événement Visite du Théâtre Blossac en famille Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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