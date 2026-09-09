Visite du trois-mâts Belem, Quai des Frégates, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Visite du trois-mâts Belem 19 et 20 septembre Quai des Frégates Loire-Atlantique

Non accessible en fauteuil roulant. Poussettes non autorisées. Les personnes en béquilles peuvent accéder au navire en suivant les instructions du capitaine. 45 min de visite libre. Des billets seront aussi en vente directement à notre billetterie à quai.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Embarquez à bord d’un trois-mâts classé monument historique et plongez dans l’univers maritime du XIXᵉ siècle. Vous êtes guidés par les membres d’équipage et découvrez les espaces de vie et de navigation. Un véritable voyage immersif à la rencontre de l’histoire et de la vie à bord d’un grand voilier traditionnel… sans quitter le quai.

Quai des Frégates Quai des Frégates Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationbelem.com/fr/visiter-le-belem/168-visite-du-belem-a-saint-nazaire.html »}]

Embarquez à bord d’un trois-mâts classé monument historique et plongez dans l’univers maritime du XIXᵉ siècle. Vous êtes guidés par les membres d’équipage et découvrez les espaces de vie et de Un à à…

© Pierre Bouras