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AGENDA · Lannion

Visite du verger et de la distillerie Le Boutill Lannion

jeudi 22 octobre 2026 · Le Boutill · Lannion

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le Boutill
Adresse
Distillerie Warenghem
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Visite du verger et de la distillerie

Le Boutill Distillerie Warenghem Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 17:00:00

Date(s) :
2026-10-22

Dans le cadre de la 6ème édition des Semaines du tourisme économique et des savoir-faire de Bretagne, venez nous rejoindre pour une visite commentée dans l’un de nos vergers, puis retour à la distillerie pour suivre le cycle de fabrication de nos Fines et Pommeaux de Bretagne (pressage, fermentation, distillation et vieillissement).
La visite se termine par une dégustation de nos Fines Bretagne !   .

Le Boutill Distillerie Warenghem Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70 

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English :

L’événement Visite du verger et de la distillerie Lannion a été mis à jour le 2026-07-30 par SITARMOR

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