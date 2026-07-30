Visite du verger et de la distillerie Le Boutill Lannion
jeudi 22 octobre 2026 · Le Boutill · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Visite du verger et de la distillerie
Le Boutill Distillerie Warenghem Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 17:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Dans le cadre de la 6ème édition des Semaines du tourisme économique et des savoir-faire de Bretagne, venez nous rejoindre pour une visite commentée dans l’un de nos vergers, puis retour à la distillerie pour suivre le cycle de fabrication de nos Fines et Pommeaux de Bretagne (pressage, fermentation, distillation et vieillissement).
La visite se termine par une dégustation de nos Fines Bretagne ! .
Le Boutill Distillerie Warenghem Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement Visite du verger et de la distillerie Lannion a été mis à jour le 2026-07-30 par SITARMOR
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