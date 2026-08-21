Visite du Vieux Marseille, Port Antique, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Port Antique · Marseille
Informations pratiques
Visite du Vieux Marseille 19 et 20 septembre Port Antique Bouches-du-Rhône
RDV : Devant le port antique, rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
M1: Vieux-Port; T3 : Cours Saint-Louis
Vélo : Canebière-Reine Elisabeth, Canebière-Saint-Ferréol
Réservation obligatoire – Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
(Re)Découverte des rues et ruelles du plus vieux quartier de la plus vieille ville de France.
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(Re)Découverte des rues et ruelles du plus vieux quartier de la plus vieille ville de France.
©OTLCM
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