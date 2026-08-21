Visite du Vieux Marseille, Port Antique, Marseille

Informations pratiques

Visite du Vieux Marseille 19 et 20 septembre Port Antique Bouches-du-Rhône

RDV : Devant le port antique, rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

M1: Vieux-Port; T3 : Cours Saint-Louis

Vélo : Canebière-Reine Elisabeth, Canebière-Saint-Ferréol

Réservation obligatoire – Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

(Re)Découverte des rues et ruelles du plus vieux quartier de la plus vieille ville de France.

Port Antique rue Henri Barbusse 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

(Re)Découverte des rues et ruelles du plus vieux quartier de la plus vieille ville de France.

©OTLCM