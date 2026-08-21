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Visite du Vieux Marseille, Port Antique, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Port Antique · Marseille

Visite du Vieux Marseille, Port Antique, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Port Antique
Adresse
rue Henri Barbusse 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
RDV : Devant le port antique, rue Henri Barbusse, 13001 Marseille M1: Vieux-Port; T3 : Cours Saint-Louis Vélo : Canebière-Reine Elisabeth, Canebière-Saint-Ferréol Réservation obligatoire - Nombre de places limité

Visite du Vieux Marseille 19 et 20 septembre Port Antique Bouches-du-Rhône

RDV : Devant le port antique, rue Henri Barbusse, 13001 Marseille
M1: Vieux-Port; T3 : Cours Saint-Louis
Vélo : Canebière-Reine Elisabeth, Canebière-Saint-Ferréol
Réservation obligatoire – Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

(Re)Découverte des rues et ruelles du plus vieux quartier de la plus vieille ville de France.

Port Antique rue Henri Barbusse 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
(Re)Découverte des rues et ruelles du plus vieux quartier de la plus vieille ville de France.

©OTLCM

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