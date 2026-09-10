Visite d’un ancien foyer de jeunes filles devenu un Foyer de jeunes travailleurs à Lyon 6, Escale Lyonnaise, Lyon
vendredi 18 septembre 2026 · Escale Lyonnaise · Lyon
Informations pratiques
Visite d’un ancien foyer de jeunes filles devenu un Foyer de jeunes travailleurs à Lyon 6 18 et 19 septembre Escale Lyonnaise Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Dans la chapelle: exposition photo sur les travaux et les évolutions réalisées sur le bâtiment
Dans le bâtiment principal: présentation des missions du personnel intervenant et du public actuel accueilli
Présentation de l’assosiation Alfa3a
Visite des espaces de vie
Escale Lyonnaise 100 rue de Créqui 69006 LYON Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 83 06 60 https://www.escale-lyonnaise.com https://www.alfa3a.org/ Le foyer a été créé en 1894 par la congrégation des « Sœurs Marie Auxiliatrice » pour accueillir les jeunes filles venues travailler sur Lyon. De 1966 à juin 2024, le foyer a été géré par une association loi de 1901, l’Escale Lyonnaise. En juillet 2024, l’Escale Lyonnaise est reprise par l’association Alfa3a. La surface habitable totale est de 2993m2, et la surface habitable totale des parties privatives de 2539m2. La surface des locaux à usage collectif est de 454m2. Bâtiment en U sur 4 niveaux, un rez-de-chaussée et un sous-sol aménagé s’insérant entre trois rues limitatives dans un demi-pâté de maisons. La façade ouvre sur une cour intérieure murée de 550m2 sur rue, intégrant les accès voiture et l’accès au bâtiment. Des platanes la bordent donnant l’été un espace meublé de tables et chaises accessible aux résidents et visiteurs. L’établissement accueil des jeunes de 16 à 30 ans et propose 131 logements, des espaces collectifs et des lieux evènementiels. Proximité immédiate du métro foch
Dans la chapelle: exposition photo sur les travaux et les évolutions réalisées sur le bâtiment
©DE ALMEIDA Ludivine
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