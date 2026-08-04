Visite d’un atelier de fabrication de barques et bateaux en bois, Atelier de construction de barques et bateaux traditionnels en bois, Belleville-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Atelier de construction de barques et bateaux traditionnels en bois · Belleville-sur-Loire
Informations pratiques
Visite d’un atelier de fabrication de barques et bateaux en bois 19 et 20 septembre Atelier de construction de barques et bateaux traditionnels en bois Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite d’un atelier de fabrication de barques et bateaux de Loire traditionnels en bois (bureaux, toues, gabares…) et de barques plus spécifiques pour des utilisations particulières.
Atelier de construction de barques et bateaux traditionnels en bois 6 Rue de Berry, 18240 Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire 06 81 82 91 25 Visite de l’atelier de construction de barques et bateaux traditionnels en bois. Bateaux de Loire ( bureaux, gabares, toutes et autres…) mais aussi de plates pour les cours d’eau plus calmes. Le stationnement est possible à l’intérieur de la cour.
Visite d’un atelier de fabrication de barques et bateaux de Loire traditionnels en bois (bureaux, toues, gabares…) et de barques plus spécifiques pour des utilisations particulières.
©Patrick Ruellé
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