Visite d’un jardin de ville, Jardin Hana-ryu, La Rochelle

Visite d’un jardin de ville 5 – 7 juin Jardin Hana-ryu Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite d’un jardin de ville.

Claude vous fera découvrir ses trésors qu’il affectionne, il vous accompagnera lors de votre visite et répondra à vos questions et sera aussi à l’écoute de vos suggestions. Un jardin est un lieu de vie qui ne demande qu’à nous donner de la joie et nous procurer calme et sérénité. Passez un moment agréable dans notre petit jardin !

Jardin Hana-ryu 232 Avenue des Corsaires 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Bel Air Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 71 65 36 47 http://hanaryu.com Nadège et Claude vous ouvrent les portes de leur jardin qui reflète leur goût pour la nature et les influences de leurs voyages, dans les pays méditerranéens et surtout le Japon qui les a imprégnés durablement.

Les 500 m² du jardin mettent à profit les orientations : zone humide au nord, plus sèche au sud. Il en découle une grande variété de végétaux permettant d’offrir plusieurs points de vue. Un jardin de ville surprenant par les arbres qui lui font un écrin et par l’impression de fraîcheur qui s’en dégage, enchanteur avec le bruit du vent dans les arbres et le chant des oiseaux, envoutant par le parfum des fleurs. Possibilité de se garer sur le trottoir en face de la maison

Visite d’un jardin de ville.

©ClaudeBerthomet