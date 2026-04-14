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Visite d’un jardin d’inspiration médiévale, Le jardin des simples, Le Mans

Visite d’un jardin d’inspiration médiévale, Le jardin des simples, Le Mans

Visite d’un jardin d’inspiration médiévale, Le jardin des simples, Le Mans samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le jardin des simples

Adresse : 22 rue de la Verrerie, 72000 Le Mans

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite d’un jardin d’inspiration médiévale 6 et 7 juin Le jardin des simples Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite du Jardin des Simples, un jardin d’inspiration médiévale situé sur une enceinte romaine de la toute fin du 3ème siècle en moellons de grès roussard et de pierres calcaires. Des membres de l’association seront présents pour fournir des explications sur les plantes et les stratégies pour faire face aux aléas du changement climatique. Il y aura des boissons et gourmandises proposées par les membres de l’association.

Le jardin des simples 22 rue de la Verrerie, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 06 29 82 90 73 https://www.entrecoursetjardins.com Visite du Jardin des Simples, un jardin d’inspiration médiévale situé sur une enceinte romaine de la toute fin du 3ème siècle en moellons de grès roussard et de pierres calcaires. Des membres de l’association seront présents pour fournir des explications Tram T2 Jacobins, Quinconces
Tram T1 Cité Plantagenêt, Eperon
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Visite du Jardin des Simples, un jardin d’inspiration médiévale situé sur une enceinte romaine de la toute fin du 3ème siècle en moellons de grès roussard et de pierres calcaires. Des membres de pour…

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