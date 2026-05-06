Visite d’une ancienne maison canoniale, Place de l’Abbé Cordier, Langres
Visite d’une ancienne maison canoniale, Place de l’Abbé Cordier, Langres samedi 13 juin 2026.
Visite d’une ancienne maison canoniale Samedi 13 juin, 14h00 Place de l’Abbé Cordier Haute-Marne
Visite par groupes de 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Les « actus » du service Patrimoine et Inventaire : décrypter les caves
Situé au 6 ruelle de la Trésorerie, ce bâtiment communal accueille aujourd’hui les associations langroises. Derrière son apparence discrète se cache pourtant une histoire pluriséculaire : ancienne maison canoniale, puis école, hôpital militaire… l’édifice a connu de multiples usages connus par les archives, mais les quatre caves qu’il renferme conservent les traces éloquentes d’un passé encore plus lointain. À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, et pour la première fois, le service Patrimoine et Inventaire de la Ville de Langres vous invite à franchir les portes de ce lieu méconnu pour en découvrir l’histoire insoupçonnée.
Place de l’Abbé Cordier place de l’Abbé Cordier 52200 LANGRES Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325843307 Place située dans l’enceinte du quartier canonial, à proximité de la cathédrale et de la Maison du four du chapitre. Parking sur la place.
JEA
© Ville de Langres © Région Grand Est – Inventaire général / G.Prost.
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