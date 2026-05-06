Visite d’une ancienne maison canoniale, Place de l’Abbé Cordier, Langres

Visite d’une ancienne maison canoniale Samedi 13 juin, 14h00 Place de l’Abbé Cordier Haute-Marne

Visite par groupes de 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Les « actus » du service Patrimoine et Inventaire : décrypter les caves

Situé au 6 ruelle de la Trésorerie, ce bâtiment communal accueille aujourd’hui les associations langroises. Derrière son apparence discrète se cache pourtant une histoire pluriséculaire : ancienne maison canoniale, puis école, hôpital militaire… l’édifice a connu de multiples usages connus par les archives, mais les quatre caves qu’il renferme conservent les traces éloquentes d’un passé encore plus lointain. À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, et pour la première fois, le service Patrimoine et Inventaire de la Ville de Langres vous invite à franchir les portes de ce lieu méconnu pour en découvrir l’histoire insoupçonnée.

Place de l’Abbé Cordier place de l’Abbé Cordier 52200 LANGRES Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325843307 Place située dans l’enceinte du quartier canonial, à proximité de la cathédrale et de la Maison du four du chapitre. Parking sur la place.

JEA

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